رياضة | مجلس الخطيب يبحث نتائج جولة وفد الأهلي في مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الخطيب يبحث نتائج جولة وفد الأهلي في مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد مساء أمس الإثنين إلى القاهرة وفد النادي الأهلي المكون من خالد مرتجي ومحمد سراج الدين عضوي مجلس الإدارة؛ المشارك في مؤتمر صناعة كرة القدم بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ومن المقرر أن يعرض الوفد؛ ملف يختص بكل ما تم تقديمه خلال المؤتمر؛ بالإضافة إلى جميع الاتفاقيات التى أبرمها مع بعض الأندية؛ على مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب؛ اليوم للإطلاع على أهم ما جاء فيها من نقاط.

وكان الوفد المشارك؛ عقد جلسة ودية مع وفد نادي يوفنتوس الإيطالي؛ من أجل تبادل سبل التعاون وإقامة المعسكرات وإقامة المباريات الودية والتي ستصب بمصلحة الناديين بالفترة المقبلة.

كما شارك وفد الأهلي في جلسات حوارية مع مندوبي بعض الأندية العالمية للاستفادة من الخبرات الأوربية ونقلها للقلعة الحمراء.

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وحرص منظمو المؤتمر العالمي لصناعة كرة القدم المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد؛ على استقبال وفد النادي الأهلي المكون من خالد مرتجي ومحمد سراج الدين وأحمد حسام عوض رئيس لجنة الشباب في النادي؛ بحفاوة شديدة والمشاركين في الحدث.

وكان الوفد؛ تلقى دعوة لحضور مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا؛ ضمن منافسات الدوري الإسباني؛ والتي انتهت لصالح الميرنجي.

واختتم وفد الأهلي؛ المؤتمر بإبرام اتفاقية مع نادي ريال مدريد الإسباني؛ على خوض مباراة ودية بين الطرفين على أن يتم تحديدها في وقت لاحق.

والتقى الأهلي ريال مدريد الإسباني؛ في عام 2001 وديا بملعب القاهرة الدولي؛ في مباراة عرفت إعلاميا بمباراة "القرن"؛ وفاز وقتها المارد الأحمر بهدف دون رد أحرزه صنداي لاعب الفريق حينذاك.