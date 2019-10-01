رياضة | محمد صلاح خارج حسابات المنتخب في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح خارج حسابات المنتخب في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي من عدم الانضمام للمنتخب الوطنى الذى يستعد لخوض معسكر مغلق في الفترة من 7 ل 15 أكتوبر الجاري والذى سيتخلله مباراة ودية واحدة أمام منتخب بتسوانا يوم 14 أكتوبر تجت قيادة المدير الفنى للمنتخب الوطنى حسام البدري.

وكان حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر قد ت تواصل مع محمدوصلاح خلال الساعات الماضية وأيضاً محمد بركات مدير المنتخب لمعرفة مقدرة صلاح من الإنضمام للمعسكر خاصة بعدما ورد لعلم الجهاز أن اللاعب يعانى من إجهاد.

ويدرس حسام البدري قرارًا جديدًا بشأن محمد صلاح خلال معسكر المنتخب المقبل لخوض ودية بتسوانا يوم ١٤ أكتوبر المقبل لضمان إراحة اللاعب والتخلص من حالة الإجهاد، وسيقرر البدري خلال الساعات القليلة القادمة استبعاد محمد صلاح من المعسكر بشكل كبير.

ويستعد النجم المصري محمد صلاح لقيادة فريقه ليفربول لمواجهة ليستر سيتى ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.