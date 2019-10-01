رياضة | مدرب الهلال السعودي يعترف بصعوبة موقعة السد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الهلال السعودي يعترف بصعوبة موقعة السد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عن مواجهة فريقه الصعبة أمام السد القطري؛ في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكد لوشيسكو خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء؛ أن فريق السد يعد خصما قويا ويمتلك لاعبون متميزون، وهو ما جعل نتائجهم مميزة مؤخرا؛ بالإضافة لتواجدهم بنصف نهائي البطولة الآسيوية.

وأضاف مدرب الهلال: "وصول الهلال والسد لهذا الدور يعكس مدى قوة وتطور الفريقين، ومن المنتظر أن نرى مباراة ممتعة بين الطرفين".

وتابع لوشيسكو: "هذه المباراة بمثابة شوط أول لمواجهة دور نصف النهائي ونحن مستعدون لخوضها ونأمل الخروج بنتيجة ايجابية".

واختتم رازفان حديثه عن المواجهة قائلا؛ "لعبنا مباريات قوية في الدوري ساعدتنا على التحضير لمواجهة السد؛ في تلك البطولة.

وحرص محمد الشلهوب قائد الفريق الهلالي؛ على التطرق للحديث عن المواجهة قائلا؛ "نسعى للخروج بنتيجة ايجابية بعد أن بذلنا مجهوداً للوصول إلى هذه المرحلة من البطولة".

وتابع؛ "لدينا الرغبة كمجموعة لمواصلة وتحقيق الانتصارات في جميع البطولات وتحقيق أهدافنا؛ خاصة أن مباريات الهلال والسد دائما ما تظهر بمستوى متميز، نظير ما يملكانه من لاعبين".

ويستضيف ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة؛ مواجهة من العيار الثقيل؛ حينما يحل الهلال السعودي ضيفا على السد القطري؛ في ذهاب دور النصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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ويسعى الزعيم السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني؛ لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار؛ تشفع له في مباراة العودة؛ والنجاح في التأهل للمباراة النهائية.

وبدأ الهلال البطولة في مجموعة تضم كلا من الدحيل القطري؛ والعين الإماراتي؛ والإستقلال الإيراني؛ ونجح في تصدر مجموعته؛ قبل أن يفوز على مواطنه اتحاد جدة السعودي؛ بمجموعي لقائي الذهاب والعودة بدور الثمانية للبطولة.

ومن المتوقع أن يبدأ لوشيسكو مباراة السد القطري بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سون – محمد الدوسري

خط الوسط: عبدالله عطيف – محمد كنو – سيباستيان جيوفينكو

خط الهجوم: سالم الدوسري – أندريه كاريلو – بافيتيمبي جوميز