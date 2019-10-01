شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

تقام اليوم الثلاثاء (1-10-2019)، العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم بمنافسات الموسم الجاري (2019،2020).

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا (السد) أمام (الهلال) في تمام الساعة (6.30) بتوقيت السعودية، (5.30) بتوقيت مصر، علي قناة (بي أن سبورت 2).

مواعيد مباريات الدوري المصري

(الأتحاد) أمام (الجونة) في تمام الساعة (6.30) بتوقيت السعودية، (5.30) بتوقيت مصر، علي قناة (أون سبورت)

تعرف على موعد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

(ريال مدريد) أمام فريق (كلوب بروج)، في تمام الساعة (7.55) مساءً بتوقيت السعودية، (6.55) مساءً بتوقيت مصر، على قناة (بي أن سبورت 1).

(غلطة سراي) أمام (باريس سان جيرمان)، في تمام الساعة (10) مساءً بتوقيت السعودية، (9) مساء ً بتوقيت مصر، على (قناة بي أن سبورت 1).

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(مانشستر سيتي) أمام (دينامو زغرب) على قناة (بي أن سبورت 2)، في تمام الساعة (10) مساءً بتوقيت السعودية، (9) بتوقيت مصر.

(يوفنتوس) أمام (باير ليفركوزن) الساعة (10) مساءً بتوقيت السعودية، الساعة (9) مساءً بتوقيت مصر، علي قناة (بي أن سبورت 4).

(لوكو موتيف موسكو) أمام (اتليتكو مدريد) في تمام الساعة (10) مساءً بتوقيت السعودية، (9) مساءً بتوقيت مصر، على قناة (بي أن سبورت 3).

(النجم الأحمر) أمام (اوليمبياكوس) في تمام الساعة (10) مساءً بتوقيت السعودية، (9) مساءً بتوقيت مصر، علي قناة (بي أن سبورت 6).

(توتنهام) أمام (بايرن ميونخ)، في تمام الساعة (10) مساءً بتوقيت السعودية، (9) مساءً بتوقيت مصر، على قناة (بي أن سبورت 5).

مواعيد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة

(الرفاع البحريني)، أمام (أولمبيك آسفى المغربي) في تمام الساعة (5.30) مساءً على قناة أبوظبي الرياضية.

(الشباب السعودي)، أمام (شبيبة الساورة الجزائري) الساعة (6.30) مساءً على قناة أبوظبي الرياضية.