شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: الإنتاج يجيد اللعب مع الكبار.. وهدفنا مواصلة الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أهمية مواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد السلام، في الجولة الثانية من بطولة الدوري العام، وذلك لمواصلة انطلاقة الفريق، والتقدم خطوة جديدة نحو الأهداف التي يتطلع إليها الجهاز الفني واللاعبون خلال الفترة الحالية قبل توقف المسابقة.

وقال «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إن الإنتاج الحربي يحظى بكل احترام وتقدير من الأهلي، وهناك اهتمام كبير وتركيز من الجميع قبل هذه المواجهة.

وأضاف: «الإنتاج الحربي يضم جهازاً فنياً محترماً بقيادة مختار مختار، وقدم كرة جيدة خلال الموسم الماضي، وحصل على نقطة من الأهلي خلال مباراة الفريقين بالدور الأول، وهو يجيد اللعب مع الكبار، ونتائجه تؤكد على ذلك».