شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداده لمواجهة الإنتاج مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، استعداده لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يؤدي الفريق مرانه في الخامسة مساء على ملعب التتش، ثم يدخل في معسكر مغلق للمبيت بأحد الفنادق، وذلك بعد إعلان رينيه فايلر، المدير الفني عن قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي.

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وكثف فايلر، من تدريبات الكرة خلال مران الفريق أمس، وحرص على إيقاف المران أكثر من مرة للحديث مع اللاعبين ومطالبتهم بتنفيذ التعليمات وتصويب الأخطاء.

ويعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، مساء اليوم، للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية قبل مواجهة الإنتاج الحربي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة في الجولة الأولى للدوري، ويسعى إلى مواصلة انتصاراته في الطريق للحفاظ على اللقب.