شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يعلن عدم إذاعة مباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، عدم إذاعة مباراة الزمالك المقرر إقامتها، الخميس، على استاد السلام، في الأسبوع الثاني بالدوري.

وأكد وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه، إن فريقه له مستحقات متأخرة كبيرة لدى الشركة الراعية من الموسم الماضي، ولم يحصل النادي على أي جزء من مستحقات الموسم الجديد.

وأوضح هويدي أن مجلس المقاصة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ كافة الإجراءات، من أجل الحصول على المستحقات المالية المتأخرة، وضمان الحفاظ على مستحقاته للموسم الجديد.