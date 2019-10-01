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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا

مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا

كتب

الخليج 365 - متابعات

تتجه الأنظار، مساء الثلاثاء 1 اكتوبر/تشرين الأول، إلى ملعب ”ثاني بن جاسم“ في العاصمة القطرية الدوحة.

 

وذلك لمتابعة اللقاء المرتقب بين السد القطري وضيفه الهلال السعودي، في جولة الذهاب بدور الأربعة، ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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ويبحث الهلال السعودي عن استكمال مغامرته من أجل استعادة اللقب الآسيوي الغائب منذ عام 2000.

 

وتقام المباراة على ملعب ”ثاني بن جاسم“ في العاصمة القطرية الدوحة، بصافرة الحكم أحمد أبو بكر الكاف في الساعة السابعة و55 دقيقة، مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت المملكة العربية .. وفق "إرم نيوز".

 

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، كما تنقل عبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب مجانًا داخل السعودية.

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