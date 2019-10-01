توبي ألدرفيريلد لاعب توتنهام يقترب من ماشنستر يونايتد

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
أكّدت صحيفة ذا صن الانكليزية أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع مدافع نادي توتنهام توبي ألدرفيريلد خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الشتوية.
وينتهي عقد ألدرفيريلد صاحب الـ30 عامًا مع توتنهام في شهر حزيران من العام 2020، وعندها سيكون بإمكانه الإنتقال إلى أي فريق أخر بشكل حرّ ومجاني، لذلك قد يضطر توتنهام لبيعه في الميركاتو الشتوي.
وبحسب الصحيفة، ينوي المدرب أولي غونار سولسكاير الحصول على خدمات مدافع جديد يكون إلى جانب المدافع هاري ماغواير، حيث لا يثق بقدرات إيريك بايلي ولا حتّى لينديلوف.
وإرتبط إسم ألدرفيريلد خلال الصيف المقبل بالإنتقال إلى صفوف روما الايطالي.
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