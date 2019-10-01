الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
أعلن نادي روما الإيطالي، غياب لورينزو بيليجريني، لاعب خط وسط الفريق، عن المشاركة رفقة ذئاب العاصمة لفترة تصل إلى شهرين بسبب الإصابة.
وذكر روما عبر الموقع الرسمي للنادي، أن بيليجريني خضع لعملية جراحية صباح اليوم الثلاثاء، بعدما أصيب بكسر في مشط القدم الأيمن.
وأضاف أن اللاعب سيكمل عملية تعافيه في غضون 60 يومًا، مما يعني غيابه لشهرين عن المشاركة مع روما، حيث سيعود في ديسمبر / كانون الأول القادم.
وكان بيليجريني قد تعرض للإصابة خلال مباراة روما الأخيرة أمام ليتشي، التي انتهت بفوز الذئاب بنتيجة (1-0)، بالجولة السادسة من الدوري الإيطالي.
كانت هذه تفاصيل خبر روما يفقد بيليجريني ويحدد موعد عودته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.