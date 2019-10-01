روما يفقد بيليجريني ويحدد موعد عودته

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

أعلن نادي روما الإيطالي، غياب لورينزو بيليجريني، لاعب خط وسط الفريق، عن المشاركة رفقة ذئاب العاصمة لفترة تصل إلى شهرين بسبب الإصابة.



وذكر روما عبر الموقع الرسمي للنادي، أن بيليجريني خضع لعملية جراحية صباح اليوم الثلاثاء، بعدما أصيب بكسر في مشط القدم الأيمن.

وأضاف أن اللاعب سيكمل عملية تعافيه في غضون 60 يومًا، مما يعني غيابه لشهرين عن المشاركة مع روما، حيث سيعود في ديسمبر / كانون الأول القادم.

وكان بيليجريني قد تعرض للإصابة خلال مباراة روما الأخيرة أمام ليتشي، التي انتهت بفوز الذئاب بنتيجة (1-0)، بالجولة السادسة من الدوري الإيطالي.