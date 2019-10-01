إعلامي سعودي يكشف الموعد النهائي لكأس السوبر بين النصر والتعاون

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

فجر الإعلامي الرياضي علي المرشود، مفاجأة مدوية بشأن كأس السوبر بين النصر والتعاون، والذي أثار جدلًا كبيرًا بسبب عدم الإعلان عن موعده حتى الآن.



وشن مسئولون في نادي النصر “بطل الدوري”، هجومًا شديدًا على اتحاد الكرة، متهمين إياه بتعمد عدم إقامة كأس السوبر أمام التعاون “حامل لقب كأس الملك”، لمنع العالمي من المنافسة على بطولة جديدة.

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وكشف المرشود في تغريدة عبر صفحته بموقع “تويتر”، عن أن مصادر موثوقة أكدت له إقامة كأس السوبر ، في شهر يناير المقبل.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن سبب التأخر في الإعلان عن موعد السوبر، هو رغبة هيئة الرياضة، في جعله حدثًا عالميًا لا ينسى.

وشدد المرشود، على أن سوبر النصر والتعاون، سيكون مختلفًا كليًا عن مباريات السوبر السابقة، وسيضاهي جمالية اللقاءات العالمية الكبرى، بدعم كامل من هيئة الرياضة.