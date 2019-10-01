مفاتيح ريال مدريد الأربعة للفوز على كلوب بروك لدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

سيواجه ريال مدريد نادي بروج في مباراته الجماعية الثانية في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ، ومن المتوقع أن يكون أداء ارتداده متوقعًا بشكل كامل أمام الفريق البلجيكي.



بإمكان زين الدين زيدان وريال مدريد وضع آلامهما الافتتاحية بأمان في ملعب بارك برنسز خلفهما بفوز مقنع يوم الثلاثاء على نادي بروج. تم إعداد المسرح لمدريد لتحقيق فوز كبير في مسابقة دوري أبطال أوروبا الثانية ، لا سيما وأنهم يخوضون سلسلة من ثلاث أوراق نظيفة في الدوري الإسباني لوضع علامة تعجب على حملتهم غير المهزومة حتى الآن.

تعادل ريال مدريد مع أتلتيكو مؤخراً في واندا ، وهزم فريقين لم يهزما من قبل ، ويحتل المركز الأول في الدوري الأسباني. لكن في دوري الأبطال ، هم في المركز الأخير من الناحية الفنية في مجموعتهم ، بعد أداء محزن ضد باريس سان جيرمان. هذا يعني أن ريال مدريد سوف يرغب في تحقيق التوازن بين اللاعبين المستريحين وتحقيق الفوز في السفينة المناسبة في هذه البطولة المهمة للغاية.

يعتبر دوري الأبطال تخصص زيدان ، بالنظر إلى نجاحه الإداري السابق في هذه البطولة المربحة. لذا فإن الفشل في التحسن في نهاية دوري أبطال أوروبا العام الماضي سيكون كارثياً ، على الرغم من أن أسطورة ريال مدريد تهدف بشكل طبيعي إلى الفوز بكل شيء.