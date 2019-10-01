وتر أكيليس يتسبب في غياب ألكاسير عن دورتموند

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

غاب الإسباني باكو ألكاسير، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني عن رحله فريقه إلى التشيك، اليوم الثلاثاء، وذلك قبل مواجهة سلافيا براج، غدًا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وكشف دورتموند عبر حسابه على موقع "تويتر" عن عدم انضمام ألكاسير لرحلة الفريق، وذلك بسبب معاناته من تهيج في وتر أكيليس. وبذلك، لن يتمكن المدرب السويسري لوسيان فافر من الاعتماد على الدولي الإسباني أمام فريق العاصمة التشيكية. ومن المتوقع أن يدفع فافر بالمهاجم الألماني ماريو جوتزه في التشكيلة الأساسية لأسود الفيستيفال للمباراة الثانية على التوالي. وبدأ جوتزه في تشكيلة دورتموند الأساسية أمام فيردر بريمن، السبت الماضي، في الجولة السادسة من الدوري الألماني، إذ نجح في تسجيل هدف فريقه الأول في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2).

