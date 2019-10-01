شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. الأحمر يختتم استعداداته اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم النادي الأهلي اليوم الثلاثاء استعداده لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام.

الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. الأحمر يخوض مرانه فى الخامسة على ملعب التتش

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ويؤدي الأهلى مرانه في الخامسة مساء على ملعب التتش، ثم يدخل في معسكر مغلق للمبيت بأحد الفنادق، وذلك بعد إعلان رينيه فايلر، المدير الفني عن قائمة الفريق لمواجهة الانتاج الحربي ، وكثف فايلر، من تدريبات الكرة خلال مران الفريق أمس، وحرص على إيقاف المران أكثر من مرة للحديث مع اللاعبين ومطالبتهم بتنفيذ التعليمات وتصويب الأخطاء.

فيما أجرى عمار حمدي، لاعب الفريق أشعة على الظهر للاطمئنان على إصابته التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية، ويحدد خالد محمود، طبيب الفريق، موعد عودة اللاعب للمشاركة في المران الجماعي، على ضوء نتائج الأشعة التي أجراها أمس، وكان عمار حمدي، قد بدأ تدريباته التأهيلية داخل ملعب التتش أمس، من خلال الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي، وفقا للبرنامج الذي يخضع له.