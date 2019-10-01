الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. الأحمر يختتم استعداداته اليوم...

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الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. الأحمر يخوض مرانه فى الخامسة على ملعب التتش
فيما أجرى عمار حمدي، لاعب الفريق أشعة على الظهر للاطمئنان على إصابته التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية، ويحدد خالد محمود، طبيب الفريق، موعد عودة اللاعب للمشاركة في المران الجماعي، على ضوء نتائج الأشعة التي أجراها أمس، وكان عمار حمدي، قد بدأ تدريباته التأهيلية داخل ملعب التتش أمس، من خلال الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي، وفقا للبرنامج الذي يخضع له.
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