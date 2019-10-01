شكرا لقرائتكم الجونة يهنئ نجم الفريق عمرو بركات بعيد ميلاده الـ 28... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأت الصفحة الرسمية لنادي الجونة عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو بركات صانع ألعاب الفريق، والذي أكمل اليوم عامه الـ 28، حيث ولد بركات في عام 1991.

وبدأ عمرو بركات فى ناشئي الأهلي منذ الخامسة من عمره أثناء وجود الهولندي كروفر، وتولى تدريبه عدد من المدربين أبرزهم بدر رجب وعلاء ميهوب ومجدي طلبة ثم التحق بقطاع الناشئين بالأهلي حتى بلغ 15 عامًا .

وانتقل عمرو بركات من النادي الأهلي في عمر الـ 15 بسبب ضعف جسده، والتحق بعدها بفريق تحت 18 عاما بالزمالك الذي كان يضم وقتها حازم إمام الصغير، وعلاء علي، حيث تصعيده من فريق الناشئين أثناء تدريب حسام حسن لنادي الزمالك، قبل أن يعود لصفوف الناشئين على يد حسن شحاتة.

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سافر بركات إلى بلجيكا في عمر الـ 17 من أجل قضاء فترة معايشة بنادي جينك ، إلا أن الأمر انتهى به بالعودة لمصر بعد قضاء عدة فترات معايشة بالعديد من الأندية لينضم لتدريبات الزمالك وينال إعجاب البرتغالي جورفان فييرا المدير الفني للزمالك أنذاك ، لكن الزمالك لم يوقع عقدًا معه ليرحل عن الفريق، وينضم إلى صفوف مصر المقاصة ليسطع نجمه مع إيهاب جلال وينتقل لفترة احترافية في ليرس البلجيكي قبل أن يعود إلى مصر عبر النادي الأهلي الذي انتقل منه إلى نادي الجونة .



