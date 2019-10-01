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المقاصة يرفض إذاعة مباراة الزمالك نهائيا...

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جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام عدم إذاعة مباراة الزمالك نهائيا سواء "تليفزيونيا او فضائيا او في الاذاعة" ، ومن المقرر ان تقام المباراة  بعد غد الخميس علي ستاد السلام في الأسبوع الثاني بالدوري.

 

وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة  ان فريقه له مستحقاته متأخرة كبيرة لدي الشركة الراعية من الموسم الماضي ، ولم يحصل النادي علي اي جزء من مستحقات الموسم الجديد.

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وأوضح هويدي ان مجلس المقاصة في حالة انعقاد  مستمر لاتخاذ كافة الإجراءات من أجل الحصول على المستحقات المالية المتأخرة، وضمان الحفاظ علي مستحقاته للموسم الجديد.

 

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