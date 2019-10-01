شكرا لقرائتكم المقاصة يرفض إذاعة مباراة الزمالك نهائيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان فريقه له مستحقاته متأخرة كبيرة لدي الشركة الراعية من الموسم الماضي ، ولم يحصل النادي علي اي جزء من مستحقات الموسم الجديد.
وأوضح هويدي ان مجلس المقاصة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ كافة الإجراءات من أجل الحصول على المستحقات المالية المتأخرة، وضمان الحفاظ علي مستحقاته للموسم الجديد.
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