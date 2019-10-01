شكرا لقرائتكم على فرج على رأس التصنيف العالمى للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، عن التصنيف العالمي الجديد لرجال الاسكواش في أكتوبر الجاري، حيث واصل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة هيمنته على المركز الأول بفارق 341 نقطة عن محمد الشوربجي صاحب المركز الثاني.

كان علي فرج قد تصدر التصنيف العالمي للاسكواش في مارس الماضي لينهي هيمنة الشوربجي على الصدارة التي امتدت لـ 40 شهراً متتالياً، ليواصل فرج هيمنته على القمة للشهر الثامن على التوالي.

وفي المركز الثالث حافظ طارق مؤمن لاعب الجزيرة على موقعه في التصنيف العالمي، بينما استقر كريم عبد الجواد في المركز الرابع لتهيمن مصر على المربع الذهبي.

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وتقدم بول كول إلى المركز الخامس، ليتراجع الألماني سيمون روزنر إلى المركز السادس، كما تقدم دييجو إلياس إلى المركز السابع ليتراجع المصري محمد أبو الغار إلى المركز الثامن.

وفي المركز التاسع جاء ميجيل رودريجيز، وتقدم البطل المصري مروان الشوربجي إلى قائمة التوب 10 ليحتل المركز العاشر بعدما شارك في نصف نهائي بطولتي الصين وسان فرانسيسكو قبل أن يودعهما على يد شقيقه محمد الشوربجي.

كان الشوربجي قد قلص الفارق في النقاط بينه وبين علي فرج إلى 341 نقطة فقط ليقترب من استعادة مركزه في صدارة التصنيف بعدما حصد لقبي بطولة الصين وسان فرانسيسكو في الموسم الجاري.