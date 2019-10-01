شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: الأهلي استعد جيدا للإنتاج الحربي خوفا من المفاجأت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أهمية مواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام غداً الأربعاء على ستاد السلام، في الجولة الثانية من بطولة الدوري العام، وذلك لمواصلة انطلاقة الفريق، والتقدم خطوة جديدة نحو الأهداف التي يتطلع إليها الجهاز الفني واللاعبون خلال الفترة الحالية قبل توقف المسابقة.

وأوضح "عبد الحفيظ" أن الإنتاج الحربي يحظى بكل احترام وتقدير من الأهلي، وهناك اهتمام كبير وتركيز من الجميع قبل هذه المواجهة، قائلا: "الإنتاج الحربي فريق يضم جهازا فنيا محترما بقيادة مختار مختار، ويقدم كرة قدم جيدة خلال الموسم الماضي، وحصل على نقطة من الأهلي خلال مباراة الفريقين بالدور الأول، وهو يجيد اللعب مع الكبار، ونتائجه تؤكد على ذلك"

وأضاف عبدالحفيظ، أن الأهلي يسير خطوة بخطوة، ويتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها، وهناك فصل بين البطولات التي يشارك بها الفريق، بسبب الكم الهائل من خبرات اللاعبين.