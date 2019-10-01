شكرا لقرائتكم فايلر أول الداعمين لناشئين الأهلي ويصعد هذا الثلاثى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصد "الخليج 365" الاهتمام البالغ بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، الذى بدأ منذ قدوم السويسري رينيه فايلر، كمديرا فنياً للنادي الأهلي، حيث تواصل مع الإدارة الفنية للقطاع، متمثلة فى فتحى مبروك مدير قطاع الناشئين ونائبه هشام حنفي وعمرو أنور مدرب فريق الشباب، بعد أن كان هناك تجاهل من لاسارتي ومن سبقه.

ويحتاج "فايلر" لاعبين فى بعض المراكز خلال الفترة الماضية لوجود عجز فيها بسبب إصابة بعض اللاعبين وارتباط البعض الأخر مع المنتخبات المختلفة ليطلب فايلر تصعيد لاعبين فى 3 مراكز وهي الظهير الأيسر وصانع الألعاب والمهاجم الصريح وهو ما تم بالفعل.

وصعد فايلر بناءاً على توصية من عمرو أنور الثلاثي محمد فخري صانع الألعاب ومحمد شكري الظهير الأيسر والمهاجم أحمد الشامى ونال الثلاثي إعجاب فايلر وأكد أنه سيعتمد عليهم بشكل أكبر خلال الفترة القادمة وكلما أتيحت الفرصة .