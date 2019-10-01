الموجز
رصدت عدسات الكاميرات خلال مباراة لكرة القدم الأمريكية، بين فريقي أركنساس وتكساس، فتاة في المدرجات، تتفاعل بحماس مع كل هجمة وفرصة، لكنها أثارت الجدل بسبب زيها.
وانتشرت صورة مشجعة فريق أركنساس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد المباراة، كالنار في الهشيم، بسبب زيها المثير للجدل، فقد ظهرت شبه عارية، وعلق رواد هذه المواقع بأنها ربما نسيت أن ترتدي سروالها.
وخسر فريق المشجعة "المثيرة للجدل" أركنساس بنتيجة (27-31) هدفا.
كانت هذه تفاصيل خبر فريقها «خسر الماتش» .. مشجعة تحضر مباراة لكرة القدم بدون «البنطلون» وتثير عاصفة من الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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