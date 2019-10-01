شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يرفض إذاعة مباراة الزمالك نهائيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام عدم إذاعة مباراة الزمالك سواء تليفزيونيا أو فضائيا أو فى الإذاعة، ومن المقرر أن تقام المباراة بعد غد الخميس على استاد السلام فى الأسبوع الثانى بالدورى.
وأكد وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة أن فريقه له مستحقات متأخرة كبيرة لدى الشركة الراعية من الموسم الماضى، ولم يحصل النادى على أى جزء من مستحقات الموسم الجديد.
وأوضح هويدى أن مجلس المقاصة فى حال انعقاد مستمر لاتخاذ كل الإجراءات من أجل الحصول على المستحقات المالية المتأخرة، وضمان الحفاظ على مستحقاته للموسم الجديد.
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