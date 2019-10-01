شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكانوى والكياك: انتظروا تأهل المزيد من لاعبى مصر إلى طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمد السكرى رئيس اتحاد الكانوى والكياك أن هناك المزيد من لاعبى منتخب مصر الوطنى يمكنهم التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. وقال السكرى إن نجاح الثنائى سماء فاروق وعلى حسن فى التأهل إلى طوكيو 2020 يمثل بشرة خير لباقى لاعبينا بالمنتخب الوطنى. Advertisements وأضاف أن سماء تأهلت بالقارب الفردى سيدات لسباق 500 متر بينما على صعد بالقارب الفردى رجال لسباق 200 متر. أشار إلى أن جميع لاعبى المنتخب الوطنى ينفذون برنامجا طموحا حتى يكون لفراعنة الكانوى والكياك أكثر من لاعب لاعبة فى طوكيو 2020. وأضاف السكرى أن الاتحاد لا يستهدف مجرد التأهيل فقط، لكن يسعى للتواجد فى المراكز المتقدمة فى طوكيو 2020.

رياضة الكانوى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الكانوى والكياك: انتظروا تأهل المزيد من لاعبى مصر إلى طوكيو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.