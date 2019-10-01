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3 مشاهد فى تتويج الشوربجى والوليلى بسان فرانسيسكو للاسكواش.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء حصدت مصر لقبى بطولات "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو الدولية للاسكواش، والتى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وتوج بها المصريان محمد الشوربجى ورنيم الوليلى.

مصر هيمنت على الدور النهائى بشكل كامل، حيث واجه محمد الشوربجى المصنف الثانى عالمياً طارق مؤمن المصنف الثالث فى المباراة النهائية بمنافسات الرجال، بينما واجهت رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالمياً نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثالثة بمنافسات السيدات.

وفاز الشوربجى على مؤمن بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة ماراثونية امتدت لـ70 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 11-13, 11-9, 7-11, 11-4، فيما فازت "الوليلي" على نور الطيب بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة سريعة استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-5.

الدور النهائى شهد العديد من اللقطات مثل الروح التى ظهرت جلية بين الثنائى نور الطيب ورنيم الوليلى، والفرحة الكبيرة من محمد الشوربجى الذى حصد اللقب رقم 39 فى مسيرته ليصبح على بعد خطوة واحدة من معادلة رقم رامى عاشور صاحب الـ 40 بطولة.

على جانب آخر ورغم خسارته فى المباراة النهائية حرص طارق مؤمن على دعم زوجته رنيم الوليلى ومشاركتها فرحة التتويج باللقب الأول لها هذا الموسم.

الشوربجى
الشوربجى

 

الشوربجي والوليلي
الشوربجي والوليلي

 

رنيم الوليلى
رنيم الوليلى

 

رنيم الوليلي بعد المباراة
رنيم الوليلي بعد المباراة

 

رنيم الوليلي ومحمد الشوربجي
رنيم الوليلي ومحمد الشوربجي

 

رنيم بعد التتويج
رنيم بعد التتويج

 

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رنيم وطارق
رنيم وطارق

 

رنيم ونور الطيب
رنيم ونور الطيب

 

رنيم
رنيم

 

روح رياضية بين نور ورنيم
روح رياضية بين نور ورنيم

 

طارق مؤمن
طارق مؤمن

 

محمد الشوربجي بعد الفوز على طارق مؤمن
محمد الشوربجي بعد الفوز على طارق مؤمن

 

محمد الشوربجي من المباراة
محمد الشوربجي من المباراة

 

نور الطيب 2
نور الطيب 2

 

نور الطيب ورنيم الوليلي
نور الطيب ورنيم الوليلي

 

نور الطيب ورنيم
نور الطيب ورنيم

 

نور الطيب
نور الطيب

 

نور ورنيم خلال المباراة
نور ورنيم خلال المباراة

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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