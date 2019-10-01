شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشاهد فى تتويج الشوربجى والوليلى بسان فرانسيسكو للاسكواش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء حصدت مصر لقبى بطولات "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو الدولية للاسكواش، والتى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وتوج بها المصريان محمد الشوربجى ورنيم الوليلى.

مصر هيمنت على الدور النهائى بشكل كامل، حيث واجه محمد الشوربجى المصنف الثانى عالمياً طارق مؤمن المصنف الثالث فى المباراة النهائية بمنافسات الرجال، بينما واجهت رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالمياً نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثالثة بمنافسات السيدات.

وفاز الشوربجى على مؤمن بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة ماراثونية امتدت لـ70 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 11-13, 11-9, 7-11, 11-4، فيما فازت "الوليلي" على نور الطيب بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة سريعة استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-5.

الدور النهائى شهد العديد من اللقطات مثل الروح الرياضية التى ظهرت جلية بين الثنائى نور الطيب ورنيم الوليلى، والفرحة الكبيرة من محمد الشوربجى الذى حصد اللقب رقم 39 فى مسيرته ليصبح على بعد خطوة واحدة من معادلة رقم رامى عاشور صاحب الـ 40 بطولة.

على جانب آخر ورغم خسارته فى المباراة النهائية حرص طارق مؤمن على دعم زوجته رنيم الوليلى ومشاركتها فرحة التتويج باللقب الأول لها هذا الموسم.



الشوربجى



الشوربجي والوليلي



رنيم الوليلى



رنيم الوليلي بعد المباراة



رنيم الوليلي ومحمد الشوربجي



رنيم بعد التتويج

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رنيم وطارق



رنيم ونور الطيب



رنيم



روح رياضية بين نور ورنيم



طارق مؤمن



محمد الشوربجي بعد الفوز على طارق مؤمن



محمد الشوربجي من المباراة



نور الطيب 2



نور الطيب ورنيم الوليلي



نور الطيب ورنيم



نور الطيب