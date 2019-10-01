شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم استعداداته للإنتاج.. وأشعة على ظهر عمار حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اليوم الثلاثاء، استعداده لمواجهة الإنتاج الحربى التى تقام مساء غد الأربعاء على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدورى العام.

ويؤدى الأهلى مرانه فى الخامسة مساء على ملعب التتش، ثم يدخل فى معسكر مغلق للمبيت بأحد الفنادق، وذلك بعد إعلان رينيه فايلر، المدير الفنى عن قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربى، وكثف فايلر، من تدريبات الكرة خلال مران الفريق أمس، وحرص على إيقاف المران أكثر من مرة للحديث مع اللاعبين ومطالبتهم بتنفيذ التعليمات وتصويب الأخطاء.

فيما أجرى عمار حمدى، لاعب الفريق أشعة على الظهر للاطمئنان على إصابته التى أبعدته عن المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية، ويحدد خالد محمود، طبيب الفريق، موعد عودة اللاعب للمشاركة فى المران الجماعى، على ضوء نتائج الأشعة التى أجراها أمس، وكان عمار حمدى، قد بدأ تدريباته التأهيلية داخل ملعب التتش أمس، من خلال الجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالنادى، وفقا للبرنامج الذى يخضع له.