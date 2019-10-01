شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يواصل هيمنته على صدارة الاسكواش للشهر الـ8 على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، عن التصنيف العالمى الجديد لرجال الاسكواش فى أكتوبر الجارى، حيث واصل البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة هيمنته على المركز الأول بفارق 341 نقطة عن محمد الشوربجى صاحب المركز الثانى.

كان على فرج قد تصدر التصنيف العالمى للاسكواش فى مارس الماضى لينهى هيمنة الشوربجى على الصدارة التى امتدت لـ40 شهراً متتالياً، ليواصل فرج هيمنته على القمة للشهر الثامن على التوالى.

وفى المركز الثالث حافظ طارق مؤمن لاعب الجزيرة على موقعه فى التصنيف العالمى، بينما استقر كريم عبد الجواد فى المركز الرابع لتهيمن مصر على المربع الذهبى.

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وتقدم بول كول إلى المركز الخامس، ليتراجع الألمانى سيمون روزنر إلى المركز السادس، كما تقدم دييجو إلياس إلى المركز السابع ليتراجع المصرى محمد أبو الغار إلى المركز الثامن.

وفى المركز التاسع جاء ميجيل رودريجيز، وتقدم البطل المصرى مروان الشوربجى إلى قائمة التوب 10 ليحتل المركز العاشر، بعدما شارك فى نصف نهائى بطولتى الصين وسان فرانسيسكو قبل أن يودعهما على يد شقيقه محمد الشوربجى.

كان الشوربجى قد قلص الفارق فى النقاط مع على فرج إلى 341 نقطة فقط، ليقترب من استعادة مركزه فى صدارة التصنيف بعدما حصد لقبى بطولة الصين وسان فرانسيسكو فى الموسم الجارى.