شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الزمالك وجينيراسيون تنتظر الحسم يوم 8 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أصداء أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال تطل بظلالها على المعسكر الأبيض، الذى يستعد حاليا لمواجهة مصر المقاصة بعد غد الخميس باستاد السلام الدولى، بعدما قرر الاتحاد الأفريقى تعليق القرار النهائى فى النتيجة النهائية للمباراة إلى يوم 8 أكتوبر الجارى، وقبل يوم وحيد من إعلان القرعة النهائية لدور المجموعات الأفريقى.

كان مسئولو الزمالك قد حصلوا على موافقة من الاتحاد الأفريقى تفيد بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة على أن تنقل من استاد بتروسبورت إلى برج العرب وبحضور 5 آلاف متفرج، وهو ما رفضه مسئولو السنغال الذين أصروا على اللعب ببتروسبورت معللين ذلك أنه لم يبلغهم أحد بهذا القرار، وأنهم حضروا من بلادهم للعب فى القاهرة وليس فى مدينة الإسكندرية.

ورغم وجود ورقة رسمية مع مسئولى الزمالك تفيد بنقل المباراة إلى برج العرب، بالإضافة لحضور طاقم التحكيم إلى نفس الملعب، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن القرار مازال معلقا، ولن يحسم إلا فى الثامن من أكتوبر بعد مشورة اللجنة القانونية بالكاف.

وهناك ثلاث نتائج سيخرج الاتحاد الأفريقى بأحدها، كالتالى..

اعتماد فوز الزمالك

من القرارات التى يدرسها مسئولو الكاف فى الوقت الحالى اعتماد فوز الزمالك بنتيجة 3 / 0 نتيجة لانسحاب فريق جينيراسيون السنغالى ورفضه خوض لقاء الإياب بالرغم من حالة الإستقرار التى عاشها الفريق وتقديم يد العون والدعم له طوال فترة تواجده بمصر، إلا أنهم أصروا على موقفهم رافضين خوض اللقاء إلا على استاد بتروسبورت.

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إقامة المباراة داخل مصر

ومن القرارات التى يدرسها الاتحاد الأفريقى إعادة المباراة مرة أخرى لكن داخل مصر، وهو ما يعد حلا وسطا للفريقين وإنقاذا لموقف الكاف بعدما وضعه معاد حجى السكرتير العام للاتحاد الأفريقى فى ورطة بعدما أرسل ورقة التأجيل للزمالك دون العودة للكاف.

ومن المتوقع أن يتم تشكيل لجنة مجمعة من بعض أعضاء لجنتى الأندية ولجنة الانضباط، بمعاونة رجال الفيفا الذين يديرون الكاف فى الوقت الحالى خاصة فى ظل وجود عدد منهم يعمل بالقطاع القانونى للاتحاد الدولى لاتخاذ قرار نهائى بشأن الأزمة.

وحال عدم اتخاذ قرار نهائى بشأن الأزمة قبل قرعة دور المجموعات فإنه سيتم حجز مقعد فى التصنيف الثانى لأحد الفريقين سيتم حسمه عقب لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالى.

إقامة اللقاء خارج مصر

من ضمن القرارات التى يدرسها الكاف أيضا إقامة اللقاء مرة أخرى لكن خارج مصر وهو ما سيعتبر انتصارا لبطل السنغال، خاصة أن الزمالك يمتلك أوراق رسمية من الاتحاد الأفريقى تفيد بنقل المباراة من بتروسبورت لبرج العرب.