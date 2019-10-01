شكرا لقرائتكم خبر عن من بديل محمد صلاح فى ودية بتسوانا؟.. 3 اختيارات أمام البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى على استبعاد محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى من ودية الفراعنة أمام بتسوانا المقرر لها يوم 14 أكتوبر المقبل.

ويفاضل الجهاز الفنى للمنتخب بين أكثر من اسم لتعويض غياب صلاح عن أول مواجهة ودية للمنتخب بقيادة حسام البدرى، وعلى رأسهم حسين الشحات ورمضان صبحى وعبد الله السعيد.

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وتواصل حسام البدرى ومحمد بركات مدير المنتخب مع اللاعب الدولى محمد صلاح للاطمئنان على حالته الصحية ومعرفة مدى حالة الإجهاد التى يعانى منها بسبب ضغط المباريات المتلاحقة مع ناديه وأيضا الاطلاع على برنامجه التدريبى، لمراعاة برنامجه العلاجى، لاسيما أنه قد يحتاج إلى فترة راحة خلال المرحلة المقبلة حفاظا عليه من أى مضاعفات مستقبلا قد تؤثر على حالته الفنية.

واستقر البدرى على إعفاء محمد صلاح خلال معسكر المنتخب المقبل لخوض ودية بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل لضمان إراحة اللاعب والتخلص من حالة الإجهاد.

جاء ذلك فى ظل الاستراتيجية الجديدة التي وضعها حسام البدرى بتكليف أفراد جهازه المعاون طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض بمتابعة دورية لحالة جميع اللاعبين المحترفين، والتواصل معهم لحصر معدلات المشاركات ومراعاة ظروف كل لاعب عليى حدة، ووضعها فى حسابات الجهاز الفنى فى مسألة الاستدعاءات الرسمية المقبلة.