شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شباب ينتظرون المجد مع فايلر بعد تصعيدهم فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتولى المسئولية الفنية للأهلى مدرب يهتم بقطاع الناشئين منذ فترة طويلة، حتى جاء السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، الذى بدأ الاهتمام بالقطاع وبدأ مرحلة التواصل الفعال مع الإدارة الفنية للقطاع، متمثلة فى فتحى مبروك مدير قطاع الناشئين ونائبه هشام حنفى وعمرو أنور مدرب فريق الشباب.

واحتاج فايلر لاعبين فى بعض المراكز خلال الفترة الماضية لوجود عجز فيها بسبب إصابة بعض اللاعبين ولتواجد البعض الآخر مع المنتخبات المختلفة ليطلب فايلر تصعيد لاعبين فى 3 مراكز وهى الظهير الأيسر وصانع الألعاب والمهاجم الصريح وهو ما تم بالفعل.

وصعد فايلر بناء على توصية من عمرو أنور الثلاثى محمد فخرى صانع الألعاب ومحمد شكرى الظهير الأيسر والمهاجم أحمد الشامى ونال الثلاثى إعجاب فايلر، وأكد أنه سيعتمد عليهم بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وكلما أتيحت الفرصة.