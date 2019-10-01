شكرا لقرائتكم خبر عن الرباط الصليبى "غول" يلتهم ناشئى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أحمد عصمت لاعب فريق الشباب بالنادى الإسماعيلى مواليد 2004 لقطع فى الرباط الصليبى للركبة بعد خضوعه للأشعة، ليصبح اللاعب الثانى فى صفوف ناشئين الدراويش الذى يتعرض للإصابة فى غضون أيام قليلة. وكان ناشئ الدراويش قد تعرض لتلك الإصابة خلال مواجهة الجونة والتى انتهت بخسارة الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف فى مسابقة الدورى للشباب. ومن المقرر أن يخضع اللاعب لجراحة خلال الساعات المقبلة والتى يعقبها فترة التأهيل تمهيدا للعودة للملاعب خلال ستة أشهر على أقصى تقدير. Advertisements يذكر أن مروان شلبى لاعب فريق 2002 قد تعرض للصليبى أيضا بعد انضمامه لمنتخب الشباب. وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تحمل تكاليف علاج مروان شلبى لاعب الإسماعيلى ومنتخب مصر للشباب مواليد 2001 بعد إصابته مع المنتخب فى ودية السعودية التى انتهت بالتعادل السلبى. وأثبتت الفحوصات الأولية إصابة مروان شلبى بقطع فى الرباط الصليبى، وسيخضع لكشف غداً للتأكد من إصابته بالرباط الصليبى بعد أن أنهى عادل محفوظ مدير المنتخب الحجوزات الخاصة باللاعب لدى الطبيب العالمى أحمد عبد العزيز. وتنص اللوائح الخاصة بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على تحمل اتحاد الكرة لتكاليف علاج أى لاعب يتعرض للإصابة مع المنتخب.

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