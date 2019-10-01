شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يقدم حفل سحب قرعة كأس أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان أحمد صلاح حسنى عن سعادته لاختياره لتقديم حفل سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة غدا الأربعاء، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكتب حسنى، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "سعيد باختيار اتحاد الكرة المصرى لشخصى لتقديم حفل سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة غدا الأربعاء والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.. بالتوفيق للكابتن شوقى غريب والمنتخب الأولمبى، وإن شاء الله إلى طوكيو 2020".

أحمد صلاح حسنى شارك فى بطولة فيلم "الممر" مع المخرج شريف عرفة، وبطولة أحمد عز، وحقق الفيلم ايرادات كبيرة وصلت لـ 80 مليون جنيه، وشارك فى بطولته أحمد رزق، محمد فراج، أحمد فلوكس، هند صبرى، محمد جمعة، وعدد أخرمن الفنانين، إخراج شريف عرفة، كما شارك فى بطولة مسلسل "حكايتى" مع النجمة الصاعدة ياسمين صبرى الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، من إخراج أحمد سمير فرج وانتاج سينرجى، وشارك أيضاً فى مسلسل "لاخرنفس" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، اخراج حسام على .