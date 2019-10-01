فايلر يلجأ للـ"فيديو" قبل مواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
يختتم الفريق الأول بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، استعداده قبل مواجهة الإنتاج الحربي في المباراة المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام.
ويؤدي الفريق مرانه في الخامسة مساء على ملعب التتش، ثم يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا للمباراة.
من جانبه يحرص السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي على عقد محاضرات بالفيديو مع اللاعبين للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية.
وعقد فايلر محاضرات فيديو لمدة نصف ساعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق على مدار يومي الأحد والاثنين، للحديث بشكل عملي عن فريق الإنتاج الحربي، والتأكيد على الأمور الفنية، ومنح تعليمات خاصة للاعبين؛ لمواصلة انطلاقة الفريق القوية في بطولة الدوري العام.
جدير بالذكر أن الأهلي استهل مشواره في بطولة الدوري بالفوز على سموحة في الجولة الأولى للدوري، ويسعى إلى مواصلة انتصاراته في الطريق للحفاظ على اللقب.
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