عبد الحفيظ: نمتلك خبرات كبيرة.. والإنتاج الحربي يجيد اللعب مع الكبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على أهمية مباراة الفريق الأحمر أمام الإنتاج الحربي لمواصلة انطلاقة الفريق، لافتًا إلى أن الفريق العسكري يجيد اللعب أمام الكبار.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره الإنتاج الحربي مساء غد الأربعاء على استاد السلام، في الجولة الثانية من بطولة الدوري العام.

وقال عبدالحفيظ، إن الإنتاج الحربي يحظى بكل احترام وتقدير من الأهلي، وهناك اهتمام كبير وتركيز من الجميع قبل هذه المواجهة.

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وأضاف مدير الكرة: "الإنتاج الحربي فريق يضم جهازا فنيا محترما بقيادة مختار مختار، ويقدم كرة جيدة، كما حصل على نقطة من الأهلي خلال مباراة الفريقين بالدور الأول، وهو يجيد اللعب مع الكبار، ونتائجه تؤكد على ذلك".

وأتم عبدالحفيظ: "الأهلي يسير خطوة بخطوة، ويتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها، وهناك فصل بين البطولات التي يشارك بها الفريق، بسبب الكم الهائل من خبرات اللاعبين".

جدير بالذكر أن الأهلي استهل مشواره في البطولة بالفوز على سموحة بهدف دون رد.