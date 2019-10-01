محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة عدم إذاعة مباراة الزمالك نهائيا سواء تليفزيونيا عبر القنوات الأرضية أو الفضائية، أو عبر الإذاعة.
ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس علي ستاد السلام في الأسبوع الثاني بالدوري.
وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة في تصريحات صحفية: "لنا مستحقات كبيرة متأخرة لدي الشركة الراعية من الموسم الماضي، ولم يحصل النادي علي أي جزء من مستحقات الموسم الجديد".
وأوضح هويدي: "مجلس المقاصة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ كافة الإجراءات من أجل الحصول على المستحقات المالية المتأخرة، وضمان الحفاظ علي مستحقاته للموسم الجديد".
وفاز المقاصة مباراة الجولة الأولى أمام أسوان 3-2، وحقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بهدف.
وكان نادي أسوان رفض إذاعة مباراته مع المقاصة في الأسبوع الأول من الدوري بسبب عدم حصوله علي مستحقات من الشركة الراعية.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة جديدة في الدوري.. مباراة المقاصة والزمالك مهددة بعدم البث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.