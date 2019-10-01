أزمة جديدة في الدوري.. مباراة المقاصة والزمالك مهددة بعدم البث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة عدم إذاعة مباراة الزمالك نهائيا سواء تليفزيونيا عبر القنوات الأرضية أو الفضائية، أو عبر الإذاعة.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس علي ستاد السلام في الأسبوع الثاني بالدوري.

وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة في تصريحات صحفية: "لنا مستحقات كبيرة متأخرة لدي الشركة الراعية من الموسم الماضي، ولم يحصل النادي علي أي جزء من مستحقات الموسم الجديد".

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وأوضح هويدي: "مجلس المقاصة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ كافة الإجراءات من أجل الحصول على المستحقات المالية المتأخرة، وضمان الحفاظ علي مستحقاته للموسم الجديد".

وفاز المقاصة مباراة الجولة الأولى أمام أسوان 3-2، وحقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بهدف.

وكان نادي أسوان رفض إذاعة مباراته مع المقاصة في الأسبوع الأول من الدوري بسبب عدم حصوله علي مستحقات من الشركة الراعية.