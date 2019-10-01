بثلاثة أشواط أمام أستراليا.. انطلاقة رائعة لمصر بكأس العالم للطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

حقق منتخب مصر فوزًا على أستراليا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في مستهل مشوار الفراعنة بكأس العالم للطائرة، المقامة في اليابان خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: الشوط الأول لصالح مصر 25-22، ثم عادلت أستراليا النتيجة بالفوز بالشوط الثاني 25-21، قبل أن يفوز الفراعنة بالشوطين الثالث والرابع 25-23، و25-18.

ويقام كأس العالم للكرة الطائرة بنظام دوري من دور واحد، حيث تلتقي جميع الفرق مع بعضها البعض، ويحصل الفريق الفائز على أكبر عدد من النقاط بكأس العالم.

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ويشارك في كأس العالم للطائرة 11 منتخبا بجوار منتخب مصر، وهم اليابان مستضيف البطولة، وبولندا المتوجة ببطولة العالم التي أقيمت باليابان 2018، وتونس وإيران وأستراليا وايطاليا والبرازيل وروسيا والأرجنتين وأمريكا وكندا

ويعد أفضل مركز حققه منتخب مصر في كأس العالم للطائرة هو احتلاله المركز الثامن خلال مشاركاته في بطولة 1985 التي أقيمت باليابان.

ويستعد المنتخب المصري للمباراة المقبلة أمام إيران يوم الأربعاء 2 أكتوبر الساعة 4 صباحا.