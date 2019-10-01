بالمواعيد والقنوات الناقلة.. مواجهات "نارية" بالأبطال والسوبر كلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تقام، اليوم الثلاثاء، عدة مباريات لكرة القدم، سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي أو الآسيوي.

وتنطلق مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في تمام السابعة إلا خمس دقائق بين ريال مدريد الإسباني وكلوب بروج البلجيكي، كما يحل بايرن ميونخ ضيفًا على توتنهام في تمام التاسعة مساء.

على الجانب الآسيوي، تقام اليوم مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين فريقي السد القطري والهلال السعودي.

كما يستضيف ملعب المونيمونتال مباراة السوبر كلاسيكو بين ريفر بليت وبوكا جونيور في نصف نهائي كأس الليبرتادوريس.

وفيما يلى أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

6:55- ريال مدريد (إسبانيا) X كلوب بروج (بلجيكا)

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 1

9:00- يوفنتوس (إيطاليا) X باير ليفركوزن (ألمانيا)

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 4

9:00- مانشستر سيتي (إنجلترا) X دينامو زغرب (كرواتيا)

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 2

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9:00- توتنهام (إنجلترا) X بايرن ميونخ (ألمانيا)

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 5

9:00- لوكوموتيف (روسيا) X أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 3

9:00- جالطة سراي (تركيا) X باريس سان جيرمان (فرنسا)

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 1

دوري أبطال آسيا

5:30- السد (قطر) X الهلال (السعودية) - نصف نهائي البطولة

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 2

كأس الليبرتادوريس

2:30 صباحًا- ريفر بليت (الأرجنتين) X بوكا جونيور (الأرجنتين)

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 1

5:30- الاتحاد السكندري X الجونة (الجولة الثانية من الدوري المصري)