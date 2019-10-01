موعد مباراة يوفنتوس و باير ليفركوزن فى دوري أبطال اوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب" أليانز ستاديوم تورينو " مساء اليوم الثلاثاء مواجهة قوية تجمع بين فريق يوفنتوس الإيطالى أمام نظيره فريق باير ليفركوزن الألماني ، وذلك صمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال اوروبا للمجموعة الرابعة .

يسعي يوفنتوس الإيطالى تحت قيادة ماوريسيو سارى بالفوز الأول له بالبطولة القارية هذا

الموسم بعد التعادل خلال اللقاء الأول أمام أتليتكو مدريد بهدفين لكل فريق في لقاء أقيم على ملعب الأخير واندا ميتروبوليتانو بإسباني ، بينما يسعي بايرن ليفركوزن لتحقيق نتيجة إيجابيه خاصة بعد الخسارة فى الجولة الاولي أمام لوكوموتيف موسكو الروسي الذى يتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط .

موعد مباراة يوفنتوس و باير ليفركوزن :

تنطلاق مباراة يوفنتوس أمام نظيره باير ليفركوزن فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر .

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الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية .

الساعة الحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي .

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس و باير ليفركوزن :

تذاع مباراة يوفنتوس و باير ليفركوزن بشكل حصري عبر قناة " bein sports 4HD “ بصوت المعلق حسن العيدروس .