عمار حمدي يجري أشعة على الظهر

أجرى عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة أمس على الظهر للاطمئنان على إصابته التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

ويحدد خالد محمود، طبيب الفريق، موعد عودة اللاعب للمشاركة في المران الجماعي، على ضوء نتائج الأشعة التي أجراها أمس.

وكان عمار حمدي، قد بدأ تدريباته التأهيلية داخل ملعب التتش أمس،

من خلال الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي، وفقا للبرنامج الذي يخضع له.

وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا في حالة اللاعب، وبات قريبا من العودة للمشاركة في المران الجماعي.