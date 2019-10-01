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موعد مباراة مصر وايران في كأس العالم للكرة الطائرة

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يستعد منتخب مصر لخوض مواجهته الثانية في بطولة كأس العالم للكرة الطائرة والمقامة حاليًا في اليابان والتي ستستمر حتى يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري .

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإيراني غدًا الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرًا وسيكون اللقاء منقولا عبر قنوات النيل

للرياضة - تايم سبورت - أبوظبي 2.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على استراليا بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما صباح باكر اليوم الثلاثاء في أولي جولات البطولة .

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