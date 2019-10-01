موعد مباراة مصر وايران في كأس العالم للكرة الطائرة

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهته الثانية في بطولة كأس العالم للكرة الطائرة والمقامة حاليًا في اليابان والتي ستستمر حتى يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري .

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإيراني غدًا الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرًا وسيكون اللقاء منقولا عبر قنوات النيل

للرياضة - تايم سبورت - أبوظبي الرياضية 2.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على استراليا بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما صباح باكر اليوم الثلاثاء في أولي جولات البطولة .