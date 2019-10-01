فايلر يلقي محاضرة على لاعبي الأهلي استعدادًا للقاء الإنتاج

يعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم، للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية قبل مواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء غد الأربعاء ضمن مباريات الأسبوع الثاني فيبطولة الدوري العام.
وكان فايلر حريصا قد عقد محاضرات فيديو لمدة نصف ساعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق على مدار يومي الأحد والاثنين، للحديث بشكل عملي عن فريق الإنتاجالحربي، والتأكيد على الأمور الفنية، ومنح تعليمات خاصة للاعبين؛ لمواصلة انطلاقة الفريق القوية في بطولة الدوري العام.
وكثف فايلر، من التدريبات الفنية في مران الفريق أمس، وركز المدير الفني على الجانب الخططي، وتخصيص فقرة للتدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى، وقام بإيقاف المران أكثر من مرة لتصويب الأخطاء.
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