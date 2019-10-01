منتخب مصر يفوز على استراليا في مستهل مشواره بكأس العالم للكرة الطائرة

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حقق منتخب مصر الأول للكرة الطائرة الفوز على منتخب استراليا بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما صباح باكر اليوم الثلاثاء في أولي جولات بطولة العالم للكرة الطائرة المقامة في اليابان خلال الفترةمن 1 إلى 15 أكتوبر الجاري .
وكان أحمد عبد الدايم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة قد أكد في تصريحات أمس أن منتخبنا أصبح في كاملجاهزيته بكامل صفوفه، للمشاركة في بطولة كأس العالم للكرة الطائرة .
وقال عبد الدايم إن معسكر "اليابان" كان مفيدا لكل عناصر "الفريق"وأنه اجتمع بالجهاز الفني واللاعبين وتعاهدوا على بذل الجهد والعطاء في جميع مباريات البطولة القوية التي يجتمع فيها زعماء الكرة الطائرة العالمية .
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