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طائرة سموحة تهزم الترسانة في الدوري الممتاز

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فاز الفريق الأول للكرة الطائرة رجال في سموحة على الترسانة ١/٣ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة بنادى سموحة فى افتتاح الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز . 
يضم الفريق كلا من خالد الفيومى ، محمد عمر ، محمد الحسينى ، شريف رؤوف

، محمد أبوريه ، أدهم أسامه ، محمد المهدى ، محمود رضا ، أحمد ياسر ، يوسف محمد ، محمد عادل ، أدهم عثمان ، عمر محمد ، محمود منصور ، هشام يسرى ، محمد رضا .
وتغيب عن المباراة الثلاثى الأخير لتواجدهم مع المنتخب فى بطولة العالم باليابان . 
يتكون الجهاز الفني من طارق الزفتاوى مدير فنى ، مصطفى القاضى مدرب عام ، أحمد النحاس محلل تقنى ، هشام الشيمى علاج طبيعي ، محمود المراغى طبيب الفريق ، باسم بكر مدرب لياقة بدنية ورجب عبد النبى المشرف على الكرة الطائرة بالنادى .
 
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