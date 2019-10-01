قرار غريب من نادي المقاصة بشأن مباراته مع الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، عدم إذاعة مباراة الزمالك نهائيا سواء "تليفزيونيا أو فضائيا أو في الإذاعة" ، ومن المقرر أن تقام المباراة بعد غد الخميس على ستاد السلام في الأسبوع الثاني بالدوري.

أكد وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة، أن

فريقه له مستحقات متأخرة كبيرة لدى الشركة الراعية من الموسم الماضي، ولم يحصل النادي على أي جزء من مستحقات الموسم الجديد.

أوضح هويدي أن مجلس المقاصة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ كافة الإجراءات من أجل الحصول

على المستحقات المالية المتأخرة، وضمان الحفاظ علي مستحقاته للموسم الجديد. الطريف أن نادي أسوان رفض إذاعة مباراته مع المقاصة في الأسبوع الأول من الدوري بسبب عدم حصوله على أي مستحقات من الشركة الراعية، ويبدو أن الدوري الجديد سيجد صعوبة في إذاعة مبارياته هذا الموسم بسبب الشركة الراعية التي لم تلتزم بتسديد المستحقات المالية لأغلب الأندية منذ الموسم الماضي.