شاهد .. أحمد صلاح حسني يعلن عن تقدمة حفل قرعة أمم إفريقيا

أعرب الفنان أحمد صلاح حسني مهاجم شتوتجارت الألماني ومنتخب مصر السابق عن سعادته باختيار اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا له لتقديم قرعة البطولة.

وكتب حسني عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا:"سعيد باختيار اتحاد الكرة المصري لشخصي لتقديم حفل سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة غدا الأربعاء والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020".

وأختتم قائلًا: "بالتوفيق للكابتن شوقي غريب والمنتخب الأولمبي وإن شاء الله إلى طوكيو 2020".

وتجرى قرعة البطولة غدا الأربعاء في قصر الحرملك بالإسكندرية بحضور مندوبي 8 منتخبات مشاركة هي مصر ونيجيريا والكاميرون وزامبيا وكوت ديفوار وغانا ومالي وجنوب أفريقيا. بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا:"سعيد باختيار اتحاد الكرة المصري لشخصي لتقديم حفل سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة غدا الأربعاء والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020".وأختتم قائلًا: "بالتوفيق للكابتن شوقي غريب والمنتخب الأولمبي وإن شاء الله إلى طوكيو 2020".وتجرى قرعة البطولة غدا الأربعاء في قصر الحرملك بالإسكندرية بحضور مندوبي 8 منتخبات مشاركة هي مصر ونيجيريا والكاميرون وزامبيا وكوت ديفوار وغانا ومالي وجنوب أفريقيا.

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