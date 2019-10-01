موعد مباراة اتحاد جدة و التعاون فى الدورى السعودى للمحترفين و القنوات الناقلة

يحل فريق التعاون ضيفا ثقيلا على نظيره اتحاد جدة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يحتل نادى الأتحاد المركز العاشر برصيد ٦ نقاط، بينما يحتل التعاون المركز الثالث عشر برصيد ٤ نقاط.

موعد مباراة الاتحاد و التعاون :

تنطلاق مباراة اتحاد جدة و التعاون فى تمام الساعة السابعة و عشر دقايق بتوقيت مصر.

الساعة الثامنة و عشر دقايق بتوقيت المملكة العربية

الساعة التاسعة و عشر دقايق بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد و التعاون :

تذاع مباراة إتحاد جدة أمام نظيره فريق التعاون بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa Sports 1HD".

و عشر دقايق بتوقيت مصر.الساعة الثامنة و عشر دقايق بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة التاسعة و عشر دقايق بتوقيت أبو ظبي.القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد و التعاون :تذاع مباراة إتحاد جدة أمام نظيره فريق التعاون بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa Sports 1HD".

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