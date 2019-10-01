عمرو سليم: بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو ستحدث طفرة في مسابقات البومسا بمصر

أعلن كابتن عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو أن مصر ستشارك ب ٢٠ لاعبًا و لاعبة في النسخة الثالثة من بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو و المقرر إقامتها في الفترة من ١١ إلى ١٣ أكتوبر على شاطئ لابيازا La Piazza بسهل حشيش بالغردقة، و التي ينظمها الاتحاد الأفريقي برئاسة اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي.

وقال سليم أن المنتخب المصري للبومسا سيستفيد كثيرًا من خوض منافسات هذه البطولة على أرض مصر، مؤكدًا أن تنظيم هذه البطولة في مصر سيحدث طفرة في مسابقات البومسا. حيث ستشارك مصر بأكبر بعثة في

جميع منافسات البطولة التي تشمل البومسا بأنواعها و الفري ستايل و تكسير الأخشاب.

وأوضح سليم أن مصر ليست مميزة في مسابقات الفري ستايل و تكسير الخشب ورغم ذلك فقد قرر الاتحادذّ الاشتراك في هذه المسابقات من أجل وضع الفريق المصري على الخارطة. مما سيكون له تأثير كبير في تطور هذه الرياضة في المستقبل.

وأضاف سليم أن المشاركة بهذه البعثة الكبيرة يهدف ايضًا إلى نجاح البطولة والوقوف بجانب الاتحاد الأفريقي المنظم لها. فيجب أن تظهر مصر بأفضل

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صورة وهذا أقل ما نستطيع تقديمه.

وأكد سليم أن الاتحاد المصري للتايكوندو قد بدأ يهتم بشكل أكبر بمنتخب البومسا حيث أصبحت منافسات البومسا تحظى بإهتمام كبير على مستوى العالم. وبدأ الفريق في خوض بطولات عالمية، وستكون بطولة العالم الشاطئية فرصة كبيرة للاستمرار في تطوير البومسا بمصر.

وأعرب سليم عن سعادته بالمستوى الفني المتميز للمنتخب المصري للبومسا وذلك بعد حضوره تدريبات الفريق في معسكر الإعداد بقيادة المدير الفني للمنتخب دكتور وسام الغمري و المدرب كابتن أحمد خضر.

وأنهى سليم تصريحاته قائلًا : الهدف الأول من المشاركة في هذه البطولة هو إكتساب الخبرة ووضع اللاعبين على الطريق الصحيح. ولكن بعد حضوري تدريبات المنتخب أشعر أن بعض اللاعبين لديهم فرصة للتويج بميدالية خاصةً أن البطولة تقام على أرضنا.