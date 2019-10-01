أحمد الياري ..عدّاء يمني قهر الظروف وشارك بمونديال الدوحة

خاض العداء اليمني أحمد الياري منافسات سباق 200م، في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حالياً في الدوحة، وتستمر حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ونجح في تحقيق رقم يمني جديد.



وأشاد الياري بتنظيم الدوحة للبطولة، وقال في تصريح لـ"العربي الجديد"، الأحد، "معنوياتي كانت مرتفعة وتمكنت من تحقيق رقم يمني (محلي)، وكانت فرصة للمشاركة مع أبطال العالم".



وتابع: "ظروف الحرب التي تمر لم تمنعنِي من المشاركة على الرغم من عدم حصولي على دعم من الاتحاد اليمني لألعاب القوى، فلم أخض أي معسكرات، تحضيري كان في الدوحة فقط، وأعتمد على جهودي الذاتية خلال إقامتي هنا، لكن يبقى الطموح موجوداً وسأبقى أسعى لتحقيق المزيد من التقدم في مجال ألعاب القوى من أجل اليمن، وتحقيق حلمي المتمثل برقم قياسي لبلدي".



واستغل المتسابق الحدث العالمي الأبرز لعروس الألعاب، لتوجيه رسالة للسياسيين في اليمن، طالبهم فيها بإيقاف الحرب. المصدر: العربي الجديد



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