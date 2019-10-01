رياضة | قائمة يوفنتوس لمباراة باير ليفركوزن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة يوفنتوس لمباراة باير ليفركوزن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة ضيفه باير ليفركوزن مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

قائمة يوفنتوس أمام باير ليفركوزن

حراسة المرمى : تشيزني - بينسجوليو - بوفون

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خط الدفا ع : دي ليخت - ألييكس ساندرو - بونوتشي - روجاني - ديميرال

خط الوسط : بيانيتش - سامي خضيرة - أرون رامسي - ماتويدي - رابيو - بينتانكور

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - كودارادو - هيجوايين - بيرنارديسكي