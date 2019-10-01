رياضة | الحمام يضم "ميسي" أسوان

يواصل مركز شباب الحمام بقيادة سالم زحام تدعيم صفوفه بالتعاقد مع أحمد أشرف " ميسي" لاعب وسط أسوان لتدعيم صفوف الفريق قبل إنطلاق منافسات القسم الثالث للمجموعة الرابعة عشر يوم 12 أكتوبر.

يذكر أن مجلس الإدارة تعاقد مع 10 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق حيث تعاقد مع عبد الله دغيم، وصلاح عطية، وسامي محمد ثلاثي فريق الترجي، و يوسف جويدة، والصافي محمود لاعبي كفر الدوار، وأحمد الروبي " بوجي" لاعب المعمورة السكندري، وعلاء عادل لاعب فاركو، وأحمد أبو السعود حارس مرمي تحرير أسوان، وحمزة عبد العاطي لاعب المصري السلوم ، وأحمد السيد حارس مرمي الجزيرة.

وقام بتجديد الثقة في ناصر بسيس المدير الفني للفريق الذي قام بأختيار جهازه المعاون لتحقيق طموح جماهيرة هذا الموسم بالصعود والذي تكون من : محمد فهمي مدرب عام، وإسلام عبد المالك مدرب حراس مرمى، و سلطان ابو حاشرها مدير كورة ، وإسلام الصياد إداري الفريق، ودكتور أحمد علي طبيب الفريق، وعلاء حمدي مسئول معدات.

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وقام مجلس الإدارة بالإتفاق مع الجهاز الفني قام بقيد 12 لاعب في القائمة الأولي للفريق وهم : إبراهيم عويس، ومحسن شعبان، وحسن ناصف، وسعد ناصف، ومحمود سعيد، وعبد العزيز ابراهيم، ومبروك أحمد( أوتاكا)، وأحمد يوسف الشرقاوي، ومنصور جابر، وخالد يسري، ووليد صلاح، ومحمد عاطف.

وخلال فترة إعدادة لمباريات القسم الثالث الذي يبدأ 12 أكتوبر خاض الفريق 6 مباريات ودية حيث تقابل مع شقيقة فريق الحمام مباراتين خسر في الأولي 2/3، وتعادل في الثانية 1/1، وواجهة فريق مياة البحيرة وتعادل معه سلبيا، وفاز علي فريق العبور السكندري 2/3، وتعادل مع أمام أبو قير للأسمدة 1/1، وفاز في أخر مبارياتة الودية علي بروكسي 1/4.

يشارك الفريق في منافسات المجموعة الرابعة عشر بالقسم الثالث والتي تضم أندية الحرية، وشباب الضبعة، والجزيرة، ومصري السلوم، والشرطة، والهلال، ومطروح، وبرج العرب.

وأسفرت القرعة التي أجريت الأسبوع الماضي عن وجودة "باي" في الأسبوع الأول ويواجهة في الأسبوع الثاني فريق الهلال، ومع فريق مطروح في الأسبوع الثالث، ويواجهة الشرطة في الأسبوع الرابع، ويواجهة في الأسبوع الخامس فريق برج العرب، وفي الأسبوع السادس مع الحرية، ويواجهة الجزيرة في الأسبوع السابع ، ومع مصري السلوم في الأسبوع الثامن، ويختتم مواجهاته في الدور الأول بمواجهة شباب الضبعة.