رياضة | على خطى ليفربول والزمالك.. الزعيم السعودي يسعى لحصد اللقب الآسيوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على خطى ليفربول والزمالك.. الزعيم السعودي يسعى لحصد اللقب الآسيوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الهلال السعودي لخوض مباراة الذهاب في الدور النصف نهائي لبطولة دوي أبطال آسيا ضد نادي السد القطري وسط أمال كبيرة من جماهير الزعيم في تحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ ما يقارب العشرين عام خاصة وأن الفريق يضم العديد من العناصر المحلية المميزة ولاعبين محترفين بجودة عالية قادرين علي حسم الأمور لصالح الهلال، وشهدت البطولات القارية في موسم 2019 تتويج العديد من الأندية في مختلف القارات بالألقاب في سناريوهات مشابه لسيناريو الهلال في الموسم الحالي.

ليفربول خسارة الدوري وتحقيق دوري الأبطال

البداية من أوروبا فبعدما خسر نادي ليفربول الإنجليزي لقب الدوري لصالح نادي مانشيستر سيتي في الجولات الأخيرة بعد تسيد للبطولة طوال الموسم في نهاية مخيبة للآمال جاء الرد سريعًا حين استطاعت كتيبة يورجن كلوب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لتعيد اللقب الأهم في أوروبا إلي خزائن ليفربول بعد غياب 14 عام.

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الزمالك خسارة الدوري وتحقيق الكونفدرالية

أما الوضع في إفريقيا فكان شبيهًا لما حدث في أوروبا حيث عاني نادي الزمالك المصري من خسارة لقب الدوري المحلي الذي تسيده طوال الموسم في الجولات الآخيرة لصالح غريمه الأهلي لكنه بالرغم من ذلك لم يخرج من موسه خالي الوفاض من البطولات الكبري حيث استطاع لاعبوه خلال الموسم من حسم لقب الكونفدرالية الإفريقية لصالح النادي للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء ليعود الزمالك إلي منصات التتويج القارية بعد غياب دام 16 عاما.

الهلال خسارة الدوري فهل يتحقق الحلم الآسيوي

أما نادي الهلال فمرَّ هو الآخر بظروف مشابهة لما حدث لليفربول والزمالك خلال الموسم حيث تسيد بطولة الدوري السعودي لكنه في النهاية خسر اللقب في الجولات الأخيرة لصالح النصر وهو الأمر الذي آثر كثيرًا على مسيرة الفريق لكن منظومة النادي تآمل ان يتم تعويض اللقب المحلي بتحقيق اللقب الأغلي في آسيا والتتويج بدوري أبطال آسيا المؤهل لكأس العالم للأندية فهل يفعلها لاعبو الزعيم بقيادة مدربهم الروماني رازفان لوشيسكو ويُكملوا مسيرة تصحيح الإخفاق المحلي بإنجاز قاري علي طريقة ليفربول والزمالك؟!