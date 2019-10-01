رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 1 / 10 / 2019 بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 1 / 10 / 2019 بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 1 10 2019، ويأتي أبرزها مواجهات توتنهام وبايرن ميونيخ، وريال مدريد أمام كلوب بروج في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومباراة السد القطري ضد الهلال السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا، والاتحاد والجونة في الدوري المصري، والاتحاد والتعاونه في الدوري السعوودي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "الجولة الثانية"

ريال مدريد الإسباني x كلوب بروج البلجيكي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

أتالانتا الإيطالي x شاختار دونيتسك الأوكراني، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

مانشستر سيتي الإنجليزي x دينامو زغرب الكرواتي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

يوفنتوس الإيطالي x باير ليفركوزن الألماني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

لوكوموتيف موسكو الروسي x أتلتيكو مدريد الإسباني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

جالطاسراي التركي x باريس سان جيرمان الفرنسي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

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توتنهام الإنجليزي x بايرن ميونيخ الألماني تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

سرفينا زافيزدا الصربي x أوليمبياكوس اليوناني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا "الدور نصف النهائي"

السد القطري x الهلال السعودي تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2، والكأس HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الثانية"

الاتحاد السكندري x الجونة، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي " مباراة مؤجلة من الجولة الثانية"

الاتحاد x التعاون، تقام المباراة في تمام السابعة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في كأس محمد السادس للأندية الأبطال "إياب دور الـ32"

الرفاع البحريني x أولمبيك آسفي المغربي، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

الشباب السعودي x شبيبة الساورة الجزائري، تقام المباراة في تمام السابعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.